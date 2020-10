Zagorelo v kuhinji, obtičala na otočku sredi Kolpe

20.10.2020 | 19:00

Foto: Arhiv DL

V ulici Trške njive v občini Žužemberk je ob 10.15 zagorelo v kuhinji. Požar je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik z gasilnim aparatom. Gasilci PGD Žužemberk so prostor pregledali s termo kamero in iznesli ožgane predmete.

S čolnom nazaj na breg

V Vukovcih v občini Črnomelj je ob 16.30 na otočku sredi reke Kolpe obtičala mlajša oseba. Gasilci PGD Črnomelj so jo s čolnom prepeljali na breg in predali policistom PP Črnomelj.

Onemogla oseba

Na Gubčevi ulici v Brežicah so gasilci PGD Brežice ob 8.45 nudili pomoč občanki pri vstopu v stanovanje, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Razkuževali prostore

Gasilci PGE Krško v Brežicah so malo po 9.uri razkuževali notranje prostore doma starejših občanov Brežice, popoldne pa notranje prostore OŠ Sevnica, OŠ Studenec in DUO Impoljca razkužili gasilci PGD Sevnica.

M. Ž.