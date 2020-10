Nekje granitne kocke, drugje asfalt

21.10.2020 | 13:30

Izvajalec del CGP nadaljuje z gradbenimi deli v centru mesta. (Foto: MONM)

Novo mesto - Prejšnji teden so znova začeli z gradbenimi deli na območju Rozmanove ulice. Prenova mestnega jedra sicer obsega prenovo javnih površin in gospodarske javne infrastrukture na Rozmanovi ulici v skupni površini približno 3.063 kvadratnih metrov, ter na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico v skupni površini približno 1.771 kvadratnih metrov.

Kot pravijo na MONM, bodo tu prenovili vse javne površine za pešce, kolesarje, motorni in mirujoči promet, urbano opremo, hortikulturo ter gospodarsko javno infrastrukturo: vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo. Vozišče Rozmanove ulice bo tlakovano z granitnimi kockami, vozišče Prešernovega trga, Kastelčeve in Linhartove ulice pa bo v asfaltni izvedbi.

Izvajalec del CGP Novo mesto je z deli pričel na Rozmanovi ulici v smeri proti Vrhovčevi ulici. Peš dostopi do hiš bodo ves čas gradnje omogočeni. Po Rozmanovi ulici se bodo dela nadaljevala proti Prešernovem trgu, sledita Kastelčeva in Linhartova ulica.

Sočasno arheološka izkopavanja

S terminskega plana je razvidno, da bodo izvajalci s tlakovanjem oz. polaganjem granitnih kock po vozišču Rozmanove ulice pričeli najkasneje v začetku januarja, pri čemer se bodo prilagajali vremenskih razmeram, dela pa bodo zaključili do 15. februarja prihodnje leto. Do konca decembra bodo dokončani tudi vsi pločniki, ulica pa bo še naprej ves čas prehodna za peš promet. Celotna prenova bo predvidoma traja 16 mesecev, o faznosti in napredovanju del pa bodo javnost sproti seznanjali.

Sočasno z gradnjo se izvajajo tudi arheološka izkopavanja z nadzorom ob gradnji, skladno s kulturno varstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto. Izvajalec arheoloških izkopavanj je Arhat Aleš Tiran s.p. iz Novega mesta.

L. M.