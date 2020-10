Zaprli bi mestno jedro

21.10.2020 | 10:35

Metlika (Foto: M. L.)

Metlika - Znani so rezultati ankete, ki so jo v Metliki izvedli v letošnjem evropskem tednu mobilnosti. Anketo je opravila občina Metlika skupaj z Zavodom za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika.

Anketirance so med drugim vprašali, na kakšen način potujejo najpogosteje, ali uporabljajo javni prevoz in kako ocenjujejo lokalno prometno varnost. Eno od vprašanj je bilo tudi, ali se strinjajo, da bi v Metliki zaprli za promet staro mestno jedro, in večina anketirancev soglaša s tako morebitno zaporo.

Teden mobilnosti so organizatorji zapolnili z dogodki, povezanimi v projekt Parkirni dan. Dogodke so izvedli z denarjem projekta Life ip Care 4 Climate – Life17 IPC/SI/000007 v okviru ministrstva za okolje in prostor, in sicer z denarjem iz sklada za podnebne spremembe.

Več o rezultatih ankete in zadregah trajnostne mobilnosti boste lahko prebrali v članku v četrtkovem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

