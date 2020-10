V kuhinji zagorela električna inštalacija stropne svetilke

21.10.2020 | 07:00

Foto: arhiv DL

Ob 19.14 je v ulici Mestni log v Metliki v kuhinji zagorela električna inštalacija stropne svetilke. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili lastniki sami. Gasilci PGD Metlika so s termo kamero pregledali in prezračili prostor, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 10:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Suhi most-razdelilec.

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča

odjemalce, da bo v danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA;

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE;

- od 11:30 do 14:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA DOBRAVA, TP CURICA in TP RIHPOVEC.

Elektro Celje, distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes:

- med 8.00 in 9.00 na območju transformatorske postaje Nadzorništvo Mokronog;

- med 8:00 in 12:00 na območju transformatorske postaje Puščava kolodvor in TO Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.