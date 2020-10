Možna športna tekmovanja na najvišji ravni brez gledalcev

21.10.2020 | 07:45

Slika je ilustrativna (Foto: R. N., arhiv DL)

Ljubljana - V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji ravni, v individualnih športnih panogah pa velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev brez gledalcev, je z odlokom določila vlada na dopisni seji.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost po razglasitvi epidemije sicer določa, da športno gibalna dejavnost in vadba nista dovoljena. Ne glede na to pa je vadba dovoljena športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost, rekreacija, dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ šestimi udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje po seji vlade.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrih.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

STA