Nogometašem Krke zaostala tekma v Šmartnem

21.10.2020 | 08:30

Kaheem Anthony Parris je z enajstimi zadetki prvi strelec druge lige. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Noometaši Krke so v zaostali tekmi 11. kroga 2. SNL s kar 4:0 premagali Šmartno 1928. Blestel je Kaheem Anthony Parris, ki kar trikrat zatresel mrežo nasprotnikov in se z drugim hat-trickom to sezono povzpel na prvo mesto lestvice strelcev v drugi ligi.

Varovanci Zorana Zeljkovića so povedli v 14. minuti, ko je bil natančne Svit Sešlar, nato pa je na sceno stopil Parris. Jamajčan je prvi gol dosegel v 35. minuti, po odmoru pa je bil uspešen še v 65. in 84. minuti. Krka ostaja edina neporažena ekipa v drugi ligi in za vodilnimi Radomljami zaostaja za tri točke.

R. N.