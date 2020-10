Ureditev dnevnega centra za starejše na Vidmu v zaključni fazi

Krško - Občina Krško v zgornji etaži trgovskega centra Podmornica na Vidmu zaključuje ureditev prostorov za dnevni center za starejše v okviru Doma starejših občanov Krško. Na nekaj manj kot 400 kvadratnih metrih bo prostora za okoli 20 uporabnikov, so sporočili s krške občine.

»Center je namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve sicer doma in da uporabljajo samo dnevno nastanitev za čas, ko so njihovi svojci v službi ali imajo druge obveznosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Dela, ki so potekala od začetka julija, se z oktobrom zaključujejo. Celotna vrednost ureditve dnevnega centra znaša okoli 220.000 evrov, od tega gre 180.000 za gradbeno-obrtniška dela, preostalo za nakup opreme. Občina Krško pri tem računa tudi na evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 130.000 evrov, so še navedli.

