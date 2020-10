Med hišno preiskavo v naselju Brezje zasegli predelano puško in več nabojev; grozil zdravstvenemu osebju

21.10.2020 | 09:45

Foto: PP Novo mesto

Policisti PP Novo mesto so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo v naselju Brezje, na naslovu bivanja 53-letnega in 33-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli predelano puško in več nabojev. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili s PU Novo mesto.

Vlomil, a ni ničesar odnesel

Med 17. in 20. oktobrom je na Kapiteljski ulici v Novem mestu nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ničesar ni ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Vpil, žalil in grozil zdravstvenemu osebju

Brežiške policiste so včeraj okoli 13. ure poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove v Brežicah, kjer naj bi mlajši moški kršil javni red in mir. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 19-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, poskušal v objekt vstopiti brez zaščitne maske, kar mu zaposleni niso dovolili. Kršitelj je vpil na zaposlene in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in zaradi neupoštevanja vladnega odloka podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Okoli 23. ure so zaradi pijanega kršitelja, ki je grozil zdravstvenemu osebju, posredovali tudi policisti PP Metlika. Ugotovili so, da je 22-letni kršitelj pred zdravstveno ustanovo v Metliki vpil na zaposlene, jih žalil in jim grozil. Kljub ukazom se ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi groženj ga bodo ovadili na tožilstvo in zaradi neuporabe zaščitne obrazne maske podali predlog pristojnemu Zdravstvenemu inšpektoratu.

Prijeli 12 tujcev

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Vukovcev in Nove Lipe izsledili in prijeli 12 državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo, so še navedli v sporočilu za javnost.

R. N.