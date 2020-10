Energetika Šentrupert tudi uradno pod okrilje skupine Interenergo

21.10.2020 | 12:15

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Poročali smo, da se je šentrupertski svetniki na zadnji seji strinjali s prodajo javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki ga je občina ustanovila leta 2010. Najvišjo ponudbo je dalo podjetje Eko-toplota energetika iz Ljubljane, ki je del skupine Interenergo in je za nakup podjetja ponudilo 1.001.000 evrov. Kot so sporočili z občine, je omenjeno podjetje tudi uradno prevzelo Energetiko Šentrupert, s kupnino pa bo občina poravnala del obveznosti, ki jo bremenijo.

Osnovni dejavnosti Energetike Šentrupert sta proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje zaporov na Dobu ter proizvodnja električne energije iz biomasnih kogeneracijskih naprav za prodajo na trgu. »Občina, ki je s prodajo podjetja Energetika Šentrupert izboljšala svojo finančno sliko, je podjetje prodala najboljšemu med petimi zavezujočimi ponudniki. Podjetje Eko-toplota energetika, ki je v stoodstotni lasti podjetja Interenergo in s tem del avstrijske skupine Kelag, je strokovnjak na področju upravljanja s kotlovnicami na lesno biomaso ter napravami za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije, « so zapisali v sporočilu za javnost.

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec je zadovoljen, da je prišlo do dogovora o prodaji: »Za občino je sklenjeni dogovor predvsem izkazano veliko zaupanje novega lastnika, ki je z nakupom javnega podjetja Energetika Šentrupert občini na eni strani nakazal milijon evrov kupnine, na drugi pa pokril tudi približno milijon evrov obveznosti, ki jih je imela Energetika Šentrupert do bank. Občina je s kupnino odplačala nekaj manj od 700 tisoč evrov obveznosti, razliko pa želimo nameniti nakupu objekta, v katerem je vrtec. Upam, da bodo tudi druge gospodarske družbe v Šentrupertu videle priložnost.«

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je družba Interenergo pri vsakem nakupu ali prevzemu v upravljanje še posebej pozorna, da ohranja ali dviguje nivo poslovanja ter ne posega v lokalno okolje, temveč z njim sodeluje. »Upravljanje podjetja Energetika Šentrupert je bilo že do sedaj dobro, zato družba Interenergo večjih sprememb ne predvideva, bodo pa integrirali nekatere naloge in funkcije ter jih poenotili s svojimi poslovnimi procesi ter načinom delovanja in upravljanja. Dosedanjim odjemalcem bodo zagotavljali enake pogoje za dobavo toplote ter preučili ekonomsko tehnične možnosti za priključke na DOLB sistem v sosednjih naseljih,« so še zapisali.

R. N.