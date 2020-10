V torek potrjene 1503 okužbe z novim koronavirusom, umrlo osem bolnikov s covidom-19

21.10.2020 | 11:35

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V torek so opravili 5891 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1503 primere. To je daleč največ doslej, najvišji dnevni prirast je bil v petek 898 okužb. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19, 333 se jih zdravi v bolnišnicah, od tega jih 55 potrebuje intenzivno zdravljenje. S pomočjo ventilatorja jih diha 41.

Trenutno je v državi aktivno okuženih 8860 ljudi, število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa se je povzpelo na 423, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

V bolnišnice so v torek sprejeli na novo 60 bolnikov s covidom-19, 32 so jih odpustili v domačo oskrbo.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 15.982 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 200 bolnikov s covidom-19.

Dodano ob 13.35:

Po podatkih covid sledilnika je v novomeški bolnišnici trenutno 19 covid bolnikov, od teh so bili trije sprejeti danes. V intenzivni enoti se zdravijo trije okuženi, na respiratorju pa sta dva bolnika. Dva, ki sta se v novomeški bolnišnici zdravila zaradi nove koronavirusne bolezni 19, so odpustili, kar trije okuženi s covidom-19 pa so po podatkih sledilnika, danes umrli.

STA, R. N.