Začasna prepoved obratovanja črnomaljske tržnice

21.10.2020 | 14:30

Črnomelj - Občina Črnomelj prodajalcem in obiskovalcem ''sobotne'' tržnice v Črnomlju sporoča, da zaradi resnosti trenutnih razmer v Sloveniji, ta zaradi preprečevanja okužb s covid-19, do nadaljnjega ne bo obratovala. Informacijo o vnovičnem odprtju oz. obratovanju tržnice bo občina objavila na svoji spletni strani. Prav tako lahko glede vnovičnega odprtja ponudniki kontaktirajo občino Črnomelj ali JP Komunala Črnomelj.

Tako kot že v prvem valu epidemije pa Občina Črnomelj tudi tokrat poziva k nakupu lokalnih proizvodov. Prehranske navade je možno še bolj usmeriti na domače proizvode, ki so sezonsko na voljo, sveži in dostopni na lokalnem trgu in za njihovo dostavo niso potrebna dolga logistika. Le tako bo vsak posameznik prispeval h krepitvi neodvisnosti na prehranskem področju, posledično pa zagotavljal in ohranjal delovna mesta v kmetijskem sektorju.

Občina Črnomelj tako na svoji spletni strani objavlja tudi seznam lokalnih ponudnikov hrane z območja občine, vključno s ponudniki tamkajšnje tržnice. Tiste, ki imajo registrirano proizvodnjo in prodajo lokalne hrane in želijo, da jih uvrstijo na seznam ponudnikov, pa lahko pokličejo na Občino Črnomelj.

R.M.