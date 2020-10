Življenje s sosedi in nomadi

21.10.2020 | 15:30

Rajka Križanac, tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem (Foto: M. L.)

Uredništvo v gosteh so organizirali v prostorih stavbe krajevne skupnosti. (Foto: M. L.)

Mednarodni mejni prehod Obrežje (Foto: M. L.)

Jesenice na Dolenjskem - V nizu obiskov uredništva Dolenjskega lista v različnih krajih na našem območju, smo šli nedavno v krajevno skupnost Jesenice na Dolenjskem.

Na Uredništvu v gosteh, kot je skupno ime za te obiske, so domačini povedali, da sodelujejo s prebivalci iz sosednjih krajev na drugi strani tukajšnje slovensko-hrvaške meje.

Skozi te kraje in skozi mejna prehoda potuje na tisoče ljudi. Ceste, ki so nastale v preteklosti ob majhnem številu potnikov, ne morejo sprejeti vseh sodobnih motoriziranih nomadov.

V tovrstno dediščino spada tudi stanje v nekdanjem vojaškem tehnično servisnem središču v Slovenski vasi. Tam ni problem gneča, ampak to, da zapuščeni prostor ostaja precej prazen, dokler na njem ne bo še bolj zaživela ena od poslovnih con v brežiški občini.

Kako na Jesenicah spreminjajo svoj vsakdan, s čim so uspešni in v čem so nemočni, lahko preberete v obširnejšem zapisu v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

