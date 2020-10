Pancar s smolo v prvi vožnji

21.10.2020 | 19:00

Foto: Facebook stran Jana Pancarja

Čatež pri Zaplazu - Motokrosisti, ki se potegujejo z točke svetovnega prvenstva, so opravili štirinajsto preizkušnjo sezone. Na VN Limburga sta Slovenijo zastopala Tim Gajser v razredu MXGP in Jan Pancar v razredu MX2.

Kot so zapisali na spletni strani AMZS, je Pancar, ki prihaja s Čateža pri Zaplazu, se je v prvi vožnji dobro podal na progo. Prvo merilno točko je prečkal dvajseti, ob koncu prvega kroga pa je bil na 17. mestu. Nato pa je na začetku tretjega kroga storil napako in pri padcu nesrečno odlomil ročico za sklopko ter odstopil. Kako zahtevna je bila vožnja, govori dejstvo, da se je skozi cilj pripeljalo samo 21 voznikov.

»V drugo vožnjo, v kateri se je veter na progi okrepil, je Pancar štartal še bolje kot v prvo. Na prvem merjenju časa je bil 16., prvi krog pa je končal na 14. poziciji. Nato je vozil z zbrano in previdno, sicer do konca izgubil eno mesto, a tudi s petnajstim je lahko zadovoljen, saj si je privozil novih šest točk v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo,« so še zapisali.

Pancar je na lestvici z 88 točkami na 20. mestu.

R. N.