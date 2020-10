Simona Kustec: Ob omejitvah dovoljena rekreacija in vrhunski šport

21.10.2020 | 19:30

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Ljubljana - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob predstavitvi začasnih vladnih omejitvah športnih dejavnosti po drugi razglasitvi epidemije novega koronavirusa izpostavila, da so dovoljeni treningi in tekmovanja vrhunskim športnikom, z omejitvami pa tudi rekreativnim. Ukrepi bodo veljali 14 dni, nato jih bodo znova preučili.

Rekreacija je glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu ali v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje. Fitnes centri morajo biti v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrih.

"Vsakodnevno gibanje naj ostaja kot skrb za naše zdravje. Šli smo naproti športu, toda imejmo razumevanje, da je treba za nekaj časa ubrati drugačne poti. Bistveno, je da hodimo dalje. Na prvem mestu je zdravje in vse rešitve in ukrepi vlade so namenjene temu. Ne zaustavljamo življenja, začasno pa upoštevajmo sprejete ukrepe," je med drugim na novinarski konferenci pojasnila Kustečeva.

Še naprej bo dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a ne za vse registrirane športnike in na vseh ravneh tekmovalnih sistemov. Le na tekmah najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni je dovoljen športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Nedavna slovenska raziskava je sicer ugotovila povečanje debelosti in zmanjšanje gibalnih osnov pri mladostnikih, ki so se pojavile v zadnjem obdobju.

"Zavedamo se možnih težav, a pričakujemo, da bo tudi športna vzgoja v šolah nemoteno potekala tudi na daljavo, obenem pa je možna individualna ali družinska vadba. Veliko je bilo v teh mesecih posnetih spletnih športnih vadb znanih športnikov za državljane, tudi Zavod za šport Planica je na svoji spletni strani njim in staršem v pomoč predstavil sedem videoposnetkov za otroke različnih starostih skupin, ki so jih pripravili strokovnjaki," je pojasnila ministrica.

Navedla je, da so v kolektivnih športnih panogah, v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu, dovoljena le tekmovanja v najvišji ravni nacionalnega članskega prvenstva, tekme regionalne, mednarodne oziroma evropske ravni brez gledalcev. Prisotne so lahko le osebe, nujno potrebne za njihovo izvedbo. Vsi sodelujoči morajo upoštevati navodila in priporočila za zajezitev okužb pristojnih državnih in zdravstvenih organov.

V Sloveniji je v naslednjih mesecih predvidenih nekaj velikih zimskih športnih prireditev. Najprej decembra svetovni prvenstvo v smučarskih poletih v Planici, predvidenega že marca letos, a prestavljenega ob prvi razglasitvi epidemije. V tujini so protokoli za zimske tekme jasni že nekaj časa, slovenski organizatorji jih še niso izdali, kar naj bi čakali na navodila pristojnih slovenski inštitucij.

"Vse naše velike prireditve ostajajo del mednarodnega programa, procesi tečejo dalje, aktivnosti se usklajujejo z organizatorji in s pristojnimi ministrstvi ter drugimi ustanovami," je zagotovila Kustečeva.

Dejala je tudi, da dobro poteka tudi sodelovanje z OKS, predstavniki zvez ali klubov. "Delo poteka dobro in nemoteno, v celotnem tem obdobju zdravstvene krize smo na ministrstvu zasuti s števnimi vprašanji in pobudami, včasih gre le za stiske in negotovosti."

Minister za zdravje Tomaž Gantar je uvodoma izpostavil evropsko prvenstvo v mladinskem jadralnem razredu optimist, ki poteka ta čas v Izoli. "Tam sodeluje okrog 270 otrok iz prek 30 držav, brez ustreznih ukrepov. Ne vem, kako bi lahko na tak način nadaljevali pri nas ob taki rasti okužb," je povedal Gantar.

Dejal je, da smo zaradi velike in izrazito hitre širitve okužb prisiljeni sprejeti omejevalne ukrepe, saj, "če se le en odstotek prebivalstva ne drži pravil, je več tisoč tistih, ki širijo okužbe". Državljane je pozval, da naj spoštujejo dana pravila, da zaščitijo "ne le zdravje, ampak v tem primeru tudi življenja".

STA