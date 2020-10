Veter razkril streho na hiši, gasilci so jo že popravili

22.10.2020 | 06:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Pred dnevi je na Okroglicah v občini Sevnica močan veter poškodoval pločevinasto strešno kritino na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so poškodovano kritino zamenjali.

Motena dobava vode

Komunala Brežice uporabnike z območja Obrežja (od pekarne Suban do Kalina) obvešča, da bo danes do predvidoma 11.30 motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes bo motena vodo oskrba tudi v delu Mihalovca, do predvidoma 9.00 ure, prav tako zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Kje danes ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Križe - nizkonapetostni izvod Brezina med 08. uro in 10.30.

Na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas SCT predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. uro in 14.30 uro in na območju TP Račja vas, Boršt nadomestna, Gramoznica Boršt in Krška vas obrtna cona predvidoma med 8. uro in 12. uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes prekinjena dobava električne energije od:

-8. ure do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenja vas,

-11. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vodovod Razež.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije od:

-8. ure do 11.ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Pekarna Ločna;

-11. ure do 13. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Ždinja vas 1,

-13. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Prečna 2.

Iz nadzorništva Trebnje so obvestili, da prekinjena dobava električne energije od:

-8. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Preska;

-10. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stari trg na izvodu Valvazorjeva ulica,

-13. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Center Trebnje na izvodu Banka.

Iz nadzorništva Črnomelj obveščajo odjemalce, da bo danes od 10. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Male Rodine, na izvodu Zidanice desno.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije med 8. uro in 14. uro na območju transformatorske postaje TP Sela Hom izvod Nebesa in Sela Hrastno.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.