Drama v zaključku - košarkarji Krke izgubili za en koš

22.10.2020 | 07:10

Rod Camphor

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v zaostali tekmi 2. kroga ABA lige po drami v zaključku izgubili z Igokeo iz Aleksandrovca z 69:70 (18:21, 23:22, 13:15, 15:12).

Liga ABA, 2. krog, 21.10.

Krka – Igokea 69:71 (18:21, 23:22, 13:15, 15:12)

Krka: Stergar, Jančar Jarc, Camphor 2, Stipčević 11, Vrabac 6 (4 skoki), Barič 10 (6 podaj), Kosi 8, Škifić 14 (3 skoki), Škedelj (5 skokov, 2 podaji), Lapornik 9, Rebec 9, Vučetić (4 skoki).

Krkaši, ki so tudi tokrat igrali brez poškodovanega centra Milana Milovanoviča, so začeli v petorki Nejc Barič, Luka Lapornik, Adin Vrabac, Jure Škifić in Vasilije Vučetić in po dveh trojkah Lapornika povedli s 6:0. Po trojki Škifića je bilo ob koncu 4. minute že 9:1, gostje pa so se nato s šestimi zaporednimi točkami približali na dve točki zaostanka.

Nejc Barič

Po trojki Jošila so v 8. minuti prvič povedli (15:14) in Krkin trener Vladimir Anzulović je takoj vzel minuto odmora. Po njej so gostje dosegli še šest točk, po prekrška in dodatno nešportnem prekršku Jovanovića pa je Rok Stipčevič tik pred koncem 1. četrtine zadel štiri proste mete. Po prvi četrtini je bilo tako 18:21. Na začetku druge četrtine je zadel Škifić, nato pa so gostje s petimi zaporednimi točkami prišli do prednosti šestih točk (26:20). Krkaši so goste lovili vso drugo četrtino in jih sredi 20. minute s trojko Bariča ujeli. Po zadetih prostih metih Ilića pa je Igokea ob polčasu le vodila s 43:41.

Gostje so vzdrževali prednost ves čas tretje četrtine. Na polovici te je bilo 45:46, potem pa so gostje ušli na +6 (51:45). Krkaši so se s štirimi točkami ob koncu 27. minute približali na 49:51, nato pa so gostje po petih zaporednih točkah ušli na + 7 (56:49). Po 30 minutah je bilo 54:58. Gostje so zadeli prvi v zadnji četrtini, nato pa so Krkaši z desetimi zaporednimi točkami ob koncu 34. minute prišli do vodstva s 64-60. Gostje so vzeli minuto odmora, po kateri Krkaši niso zadeli tri minute, pri gostih pa je zadel le Pot. Tri minute pred koncem je bilo 64:63 za Krkaše. Nato je zadel Vrabac, sledilo pa je šest zaporednih točk gostov, po katerih so imeli minuto in 17 sekund pred koncem 3 točke prednosti (69:66). S prvo trojko v sedmem poskusu je izenačil Stipčević, nato pa je Atić zadel le en prosti met. Krkaši so imeli zadnji napad, a je bil Stipčević žal neuspešen pri metu za zmago.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jure Škifić 14

Največ skokov: Miha Škedelj 5

Največ asistenc: Nejc Barič 6

Največ pridobljenih žog: Nejc Barić, Jan Kosi, Jure Škifić in Jan Rebec 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Nejc Barić 16

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulovič

Vladimir Anzulović, trener Krke: „Čestitke Igokei. Zbali smo se njihovega skoka na začetku tekme, manjka nam Milovanović. Odločilno je bilo, da smo igrali dve tekmi v 45 urah. Zagotovo smo bili utrujeni, zato si tudi moje fantje zaslužijo čestitke. Ključno je bilo, da smo nekajkrat bili nezbrani v obrambi. Uspeli smo v večjem delu tekme kaznovati njihovo prevzemanje v obrambi, na koncu pa nam je zmanjkala koncentracija v napadu za zmago. Škoda, ker smo imeli tak razpored, ne vem, kako lahko igramo po desetdnevnem premoru dve tekmi v 45 urah.“

Dragan Bajić, trener Igokee: „Čestitke mojim fantom. Težka tekma, tako s psihološkega kot tudi ostalih vidikov. Na koncu smo zasluženo zmagali, saj smo vodili skozi celo tekmo. Z nekaj več pameti bi tekmo lahko že predčasno dobili. Še posebej v tretji četrtini smo odigrali obrambo na visoki ravni, a nismo bili tako razpoloženi v napadu kot v prvem polčasu. Nismo prišli do lahkih točk, nismo znali kaznovati Krkina prevzemanja. Na koncu smo dovolili, da Krka povede, a smo pokazali pravi karakter in prišli do zaslužene zmage. Pred tekmo sem dejal, da je Krka sestavljena iz pravih delavcev na parketu, nimajo pravih zvezd, so dobro vodeni in to so pokazali tako v Zadru kot nocoj. Mi še nismo pravi, a zmagi se ne gleda v zobe. Krki želim srečo v nadaljevanju lige, nas pa čaka pot na še eno težko gostovanje v Split. Želimo še drugič zmagati, kar bi nam pred potjo v Francijo in nato tekmo s Partizanom veliko pomenilo. Nismo še v formi, še posebej igralci, ki so bili bolni, a skušali bomo z borbo doseči čim boljše izide v prihodnjih tekmah.“

Krka ima po treh krogih ABA lige zmago in dva poraza. V 4. krogu bo v ponedeljek, 26. oktobra, gostila zagrebško Cibono, ki v ligi ABA še ni okusila zmage.

V priponki izjavi trenerja Vladimirja Anzulovića in košarkarja Jureta Škifića.

L. M., (foto: KK Krka Novo mesto)