Novi omejitveni ukrepi: pri frizerki in kozmetičarki tudi več strank, a…

22.10.2020 | 08:10

V frizerskem salonu je lahko tudi več kot ena stranka, a pod določenimi pogoji. (Foto: L. M.)

Ljubljana - Začeli so veljati novi ukrepi s področja ponujanja izdelkov in storitev ter športa, ki jih je vlada sprejela v torek.

Frizerski in kozmetični saloni v rdečih regijah lahko pod določenimi pogoji sprejmejo več kot eno stranko hkrati, dostava hrane je mogoča le med 6. in 21. uro. Za registrirane športnike so dovoljeni treningi in tekme.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je po novem omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. To velja tudi za frizerske in kozmetične salone, ki so v rdečih regijah doslej lahko hkrati sprejeli le eno stranko, ne glede na velikost poslovnega prostora.

Samevali bodo kinematografi, kulturne ustanove…

Poleg diskotek in nočnih klubov je po novem ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah, ob upoštevanju omejitve ene osebe na 20 kvadratnih metrov.

Fitnesi v rdečih regijah ostajajo zaprti, enako kot gostinski lokali. V oranžnih regijah lahko gostinci hrano in pijačo strežejo med 6. in 21. uro, a le za mizami in ob upoštevanju varnostne razdalje. Povsod po državi pa je med 21. in 6. uro zjutraj odslej prepovedana dostava hrane in pijače in priprava te za osebni prevzem.

V torek zvečer je vlada sklenila tudi, da je v kolektivnih športnih panogah dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji ravni, v individualnih športnih panogah pa velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev brez gledalcev. Športna vadba je po novem dovoljena športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu.

Rekreacija je medtem glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu ali v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje.

L. M.