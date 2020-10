Zakaj na Drski ni in očitno še ne bo krožišča

22.10.2020 | 15:30

Zdaj, ko ne delajo semaforji, promet prav lepo teče. A direkcija za zdaj nima namena spreminjati križišča v krožišče. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Stanovalec Drske iz Novega mesta je v rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, sporodčil, da je ob ob gradnji novega trgovskega centra Spar ob državni cesti od Novega mesta proti Dolenjskim Toplicam, pri križišču na Drski, veselo upal, da bodo ob tem semaforizirano križišče spremenili v krožišče. Že vseskozi misli, da je to boljša rešitev.

"Pa se, kot to kaže, ne bo zgodilo. Ko so delavci urejali komunalno infrastrukturo in cesto v križišču, je vse tako izgledalo. A semaforji bodo očitno ostali. Škoda. Zakaj tu ne pride v poštev krožišče, saj je zelo veliko prostora, promet je velik in zdaj, v času del, ko semafor ne dela, promet teče veliko bolj tekoče kot sicer. Krožišče bi bila boljša rešitev," trdi Novomeščan, ki pravi, da ni edini takega mnenja. Gre vendar za glavno vpadnico v največje stanovanjsko sosesko oz. krajevno skupnost v novomeški občini, in promet bi bil hitrejši s krožiščem. So odgovorni sploh kdaj razmišljali o tem? Zakaj tu ne pride v poštev? Le kdo ima v Novem mestu tako rad semaforje oz. kdo služi z njimi?" se sprašuje.

Pojasnilo DRSI

Kot pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo, se križišče pri novem trgovskem centru Spar se nahaja znotraj naselja ob državni cesti R2- 419/1203 Soteska-Novo mesto. Za dela, ki se trenutno izvajajo, je Direkcija RS za infrastrukturo kot upravljavec ceste investitorju MM ETA d.o.o. izdala soglasje za rekonstrukcijo javne poti JP 799441 Irča vas in priključka na regionalno cesto R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 12,230, v varovalnem pasu R2-419, na odseku 1203 Soteska - Novo mesto, od km 12,234 do km 12,269.

»Za preureditev omenjenega križišča v krožno križišče je potrebno pridobiti prometno študijo s kapacitetnimi analizami križišča, ki bodo pokazale upravičenost izvedbe oziroma preureditve, h kateri lahko pristopi tudi občina. Direkcija trenutno nima v planu preureditve omenjenega križišča,« še pravijo na direkciji.

L.M.