Obisk zobozdravnika varen, na morebitno vnovično zapiranje ambulant so pripravljeni

22.10.2020 | 11:00

Obisk pri zobozdravniku je varen (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Obisk zobozdravnika je tudi v trenutnih razmerah varen, saj so zobozdravniki dobro prilagojeni na trenutne razmere, sta poudarila sodelujoča v spletnem pogovoru o zobozdravstvu v času med in po epidemiji, navaja STA. Zobozdravniki si vnovičnega zaprtja ambulant, kot je bilo spomladi, sicer ne želijo, a so na to vseeno pripravljeni.

Zobozdravnik Matej Praprotnik je v pogovoru zagotovil, da so naredili vse za zagotovitev varnosti pacientov in da so na trenutne razmere dobro prilagojeni. Organizacija dela poteka tako, da ni nepotrebnega čakanja, kar zagotavljajo tudi z nujnim predhodnim naročanjem. Nekaj sprememb je tudi pri sami zaščitni opremi zobozdravnikov. Ti zdaj nosijo tudi vizir, pokrivalo in plašč. Še največja sprememba v zobozdravstvu zaradi epidemije je, po njegovem mnenju, tako v tem, da so se zobozdravniki pri delu precej bolj približali kirurškim standardom.

Delo na področju zobne kirurgije se med tem po oceni Davida Dovšaka, ki se poleg zobne kirurgije ukvarja tudi z implantologijo in estetsko kirurgijo, ni bistveno spremenilo. Največja sprememba zanj je uporaba vizirja. Kot je pojasnil, novi koronavirus ni edini virus, ki preži na zobozdravnike in kirurge. Zaradi nevarnosti okužbe z virusi, kot je na primer hiv, so ti tako že pred trenutnimi izrednimi razmerami k pacientom pristopali z določeno mero previdnosti.

Oba sogovornika sta izrazila tudi upanje, da do vnovičnega zapiranja ambulant, kot je bil primer v času spomladanskega prvega vala epidemije, tokrat ne bo prišlo. Na daljavo, preko telefona, je težko pomagati ljudem, je opozoril Praprotnik. Bolnik lahko namreč prek tega kanala svoje stanje predstavi kot veliko manj resno od resničnega, kar zelo oteži presojo. Zobozdravnik se zaradi različnih razlogov v času klica morda ne more oglasiti na telefon, zato Praprotnik bolnikom svetuje vztrajnost in uporabo elektronske pošte, preko katere lahko svoje stanje tudi podrobneje pojasnijo.

Ljudje naj bodo dovolj samokritični, a z obiskom zobozdravnika naj ne odlašajo

Zaradi trenutnih razmer naj bodo ljudje vseeno dovolj samokritični, kdaj je oz. kdaj ni primerno hoditi k zobozdravniku, opozarja Dovšak. Bolniki pa naj ob tem ne odlašajo z obiskom zobozdravnika v primeru hujših, dlje trajajočih bolečin, krvavitev, oteklin in poškodb obraza.

Po oceni Praprotnika imajo zobozdravniki za morebitno vnovično zapiranje ambulant pripravljen scenarij. Tako že skoraj 14 dni deluje pet vstopnih točk, kamor lahko napotijo bolnike z bolečinami, ki imajo covid-19. Pacientom bodo zdravniki na voljo tudi na daljavo, tiste brez bolečin pa bodo prenaročili.

Dovšak je ob tem opozoril, da je spomladansko zaprtje nenujnih zdravstvenih dejavnosti nekaj škode že naredilo. Znanci iz ljubljanskega kliničnega centra so mu tako povedali, da je na onkološkem inštitutu v zadnjih treh mesecih za tretjino upadel pritok pacientov z maliginimi obolenji, kar je zelo veliko. Ti bolniki nekje so, a očitno zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom ne upajo poiskati pomoči, je dejal. Bolnikov z malignimi obolenji v ustih sicer ni veliko, a je rak na območju glave in ust še vseeno zelo smrten, saj se ga pogostokrat zazna šele, ko je ta že napredoval, je še opozoril.

Spletni pogovor je potekal v okviru akcije Ustno zdravje, ki jo vodi Zdravniška zbornica Slovenije.

R.M./STA