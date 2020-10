Ali v mestno jedro ob Seidlovi cesti res sodi stanovanjski blok?

22.10.2020 | 10:20

Stanovanjsko-poslovni objekt, v pretežni meri stanovanjski blok, ob Seidlovo cesto ne sodi, je enotna stroka. (Vizualizacija: Arhitekti Počivašek Petranovič)

Novo mesto - Na nedavni digitalni pravokotni mizi Društva arhitektov Dolenjske (DAD) je beseda tekla o umestitvi novega stanovanjsko-poslovnega objekta Novi trg 6. Stroka je bila kritična do novega objekta, ki bo pretežno stanovanjska stavba.

»O teh stvareh bi se morali pogovarjati pred arhitekturnim natečajem,« je nekajkrat potožil Matej Bevk, ugleden slovenski arhitekt, ki mu je pripadla precej zagatna naloga, da je predsedoval komisiji, ki je na nedavnem arhitekturnem natečaju Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) izbirala najboljšo rešitev za objekt. Da konsenza okoli umestitve te stavbe v Novem mestu ni, na ZAPS očitno niso vedeli.

Stroka, združena v DAD, gradnji »bloka« – pritličje je namenjeno trgovini, preostale štiri etaže pa stanovanjem – sredi najeminentnejših novomeških poslovnih in upravnih stavb odločno nasprotuje. Na to so večkrat formalno in neformalno opozorili tudi občino, a pravega posluha ni bilo. Objekt se namreč umešča v novomeški poslovni kare – v neposredni bližini so občinska stavba, NLB, Zavarovalnica Sava, Pošta Slovenije, poslovni kompleks Novi trg in ne nazadnje Kulturni center Janeza Trdine. Ali na zadnjo veliko nepozidano parcelo v mestnem jedru res sodi stanovanjski blok?

Več o problematiki v aktualni številki Dolenjskega lista.

B. Blaić