Omahnil s strehe in padel pet metrov globoko

22.10.2020 | 09:40

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Policisti Policijske postaje Črnomelj so bili včeraj malo pred 16. uro obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v Starem trgu ob Kolpi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je delavec, ki je opravljal dela na strehi objekta, omahnil z višine okoli petih metrov in se hudo poškodoval. 35 letnega moškega, ki med delom na višini ni bil ustrezno zaščiten, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradli denar, zamrznjeno meso, motorne žage,...

V Novem mestu je s torka na sredo nekdo skozi okno vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2300 evrov škode.

V Gabrju je med torkom in sredo neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil žepno uro in okoli dvajset kilogramov zamrznjenega mesa.

Na Podbevškovi ulici v Novem mestu pa sta neznanca ponoči vlomila v prostore prodajalne in odtujila 8 motornih žag. Policisti so med pregledom širše okolice ukradene žage našli in zdaj nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za izsleditev storilcev.

Izsledili državljane Bangladeša in Afganistana

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gmajne (PP Krško) izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, na območju Loč (PP Brežice) pa štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policijo je klicalo 233 ljudi

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto posredovali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 233 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi enajstih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

R.M.