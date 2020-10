Nov črn rekord: Novo mesto 31, Krško 18, Šentjernej 11 ... V novomeški bolnišnici zdravijo 20 okuženih, dva na respiratorju.

22.10.2020

Ljubljana - Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je vodenje novinarske konference tokrat prepustil svoji namestnici Maji Bratuša, ki je povedala, da je bilo včeraj v Sloveniji opravljenih 6215 testov, potrjenih pa kar 1663 novih okužb. Delež pozitivnih na covid-19 je tako kar 26,76 odstotka. Regija z največ okuženimi ostaja Gorenjska. Tam je število okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh 759.

Število okužb ostaja najmanjše v Obalno-kraški regiji, ki je še edina oranžna regija, a se tudi tam število okužb hitro povečuje. Razglasitev rdeče regije je postavljena pri 140 okužbah na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh.

V bolnišnicah se zdravi 357 bolnikov s koronavirusom, od tega 62 na oddelkih intenzivne enote. Samo včeraj so na novo v bolnišnice sprejeli 61 bolnikov s covidom-19. Trenutno je število okuženih na 100.000 v zadnjih 14 dneh zraslo na 484, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. V državi je trenutno aktivno okuženih 10.136 ljudi. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo včeraj odpustili 32 oseb, na žalost pa je včeraj umrlo še devet bolnikov s covidom-19, čeprav je bilo sprva na novinarski konferenci rečeno, da je umrlo pet okuženih.

V novomeški bolnišnici se po podatkih covid sledilnika zdravi 20 okuženih z novo koronavirusno boleznijo 19. Samo danes so sprejeli pet novookuženih. Intenzivno zdravljenje potrebujejo trije okuženi, s pomočjo respiratorja pa dihata 2 bolnika. Danes so iz novomeške bolnišnice odpustili štiri paciente, ki so se zdravili zaradi okužbe s covidom-19.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------

Novo mesto 31 310 206 0,553

Sevnica 5 202 156 0,887

Krško 18 157 105 0,402

Trebnje 7 127 81 0,622

Ivančna Gorica 8 126 90 0,533

Brežice 8 117 94 0,389

Metlika 4 117 30 0,357

Šentjernej 11 104 62 0,866

Ribnica 10 99 71 0,746

Črnomelj 2 72 47 0,329

Velike Lašče 3 54 20 0,456

Kočevje 3 47 22 0,140

Sodražica 2 47 38 1,734

Mirna Peč 5 35 28 0,937

Mokronog - Trebelno 4 34 28 0,909

Semič 1 33 20 0,521

Žužemberk 3 32 22 0,473

Šmarješke Toplice 3 31 19 0,559

Škocjan 3 30 22 0,661

Radeče 5 25 22 0,528

Dolenjske Toplice 24 14 0,397

Kostanjevica na Krki 4 22 16 0,654

Straža 1 21 18 0,460

Šentrupert 1 21 11 0,369

Mirna 12 8 0,305

Bistrica ob Sotli 10 4 0,300

Kostel 4 3 0,467

Loški Potok 4 4 0,221

Osilnica 1 1 0,273

