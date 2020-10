Posavje zdaj rdeče tudi za Nemčijo

22.10.2020 | 13:15

Foto: arhiv Občine Krško

Brežice, Krško, Sevnica - Posavje do zdaj ni bilo na tako imenovanem rdečem korona seznamu v Nemčiji, so pa napoved, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh, objavili danes.

Nemčija je namreč danes močno razširila svoj seznam tveganih območij glede okužbe z novim koronavirusom, na katera oblasti odsvetujejo vsa potovanja. Nanj bosta od sobote med drugim uvrščeni celotni sosednji Poljska in Švica, slovenskim regijam na nemškem rdečem seznamu pa se pridružujeta še Posavska in Goriška, napovedi povzema STA.

Prve slovenske regije je Nemčija na seznam tveganih območij uvrstila 23. septembra, odtlej pa jih je postopoma dodajala. Kot navaja STA, z uvrstitvijo Posavske in Goriške na t. i. rdeči seznam, na njem ni zgolj še Obalno-kraške regije.

Uvrstitev določenega območja med tvegana za okužbo z novim koronavirusom samodejno pomeni svarilo zunanjega ministrstva pred potovanji, ne pomeni pa prepovedi. Če se ljudje torej vendarle odločijo za obisk območja s seznama, morajo ob povratku za 14 dni v karanteno, ki jo lahko predčasno zaključijo z negativnim testom na kronavirus.

Inštitut Roberta Kocha (IRK) se je za novo razširitev seznama območij odločil spričo zaostrovanja pandemije v večjem delu Evrope.

R.M./STA