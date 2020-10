Klub koronakrizi rekorden bonus za JYSK-ove zaposlene

22.10.2020 | 12:20

Zaposleni, tudi v brežiškem JYSK, se lahko veselijo.

Brežice - Da je bilo poslovno leto 2019/20 za JYSK uspešno, so zagotovo priče njegovi zaposleni v trgovinah po vsej Sloveniji, ki so na letni ravni v povprečju prejeli za 90-odstotkov večji bonus kot leto prej.

To je hkrati tudi največji izplačani znesek bonusa v maloprodaji, odkar JYSK deluje v Sloveniji, na kar je še posebej ponosna generalna direktorica podjetja Vesna Kukić Lončarić.

»Seveda sem ponosna! Naši zaposleni imajo možnost zaslužiti bonus glede na višino prometa in sam bonus nima omejitve. Tako velik bonus je bil izplačan, ker je bilo lansko poslovno leto odlično leto za JYSK,« je povedala Kukić Lončarićeva.

Preprost sistem: zaposleni motivirani



Sistem bonusov v JYSK-u deluje tako, da imajo zaposleni v vsaki posamezni trgovini možnost zaslužiti bonus v skladu z rastjo prometa posamezne trgovine v primerjavi s prejšnjim letom, kar pomeni, da obstajajo razlike v izplačanem bonusu med trgovinami.

»Za JYSK je pomembno, da imamo preprost sistem bonusov, ki ga vsi poznajo in ga je enostavno razumeti. Verjamemo, da so zaposleni motivirani, ko so nagrajeni za uspeh, še posebej, ker zgornje meje zneska bonusa ni. Prepričana sem, da je to še en razlog za naše odlične storitve, ki jih nudimo kupcem v naših trgovinah. Na koncu se vsi zavedajo, da se vsak dodaten trud izplača,« je še povedala. Najvišji bonusi so bili izplačani zaposlenim v trgovinah na Ptuju, v Celju in v trgovini Ljubljana Rudnik

Še posebej zanimivo je, da je poslovno leto 2019/20 posebno po tem, da so bile vse JYSK-ove trgovine spomladi popolnoma zaprte in da je bil kljub nehvaležnim razmeram dosežen vrhunski rezultat.

Bonus na promet se izplača na podlagi skupnega dela, ne glede na delovno mesto, ker celotna trgovina deluje kot ekipa, bonus pa se deli med vse zaposlene v enakem razmerju. Ker je nagrajen doseženi rezultat, je imela najboljša trgovina letos priložnost dobiti več kot 2.500 evrov bonusa na vsakega zaposlenega.

Sistem bonusov je urejen tako, da nagrajuje vrhunski rezultat in najboljše zaposlene, kar se je v JYSK-ovem primeru izkazalo za odlično kombinacijo.

