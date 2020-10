Vsi koronavirusni ukrepi na enem mestu

Ljubljana - Vlada je v zadnjih dneh sprejela več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter pri izvajanju nekaterih gospodarskih dejavnosti. Objavljamo povzetek pregleda vseh ukrepov oz. omejitev, objavljenih v zadnjih dneh, ki jih je zbrala STA.

Opredelitev oranžnih in rdečih regij

Vlada je za opredelitev razdelitve države kot podlago vzela statistične regije. Rdeče regije so tiste, v katerih število na novo okuženih z novim koronavirusom v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani in v uradnem listu. Trenutno so na podlagi današnjih podatkov rdeče vse statistične regije, razen Obalno-kraške.

Zbiranje ljudi

Od 20. oktobra je začasno prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

Omejitve gibanja ponoči

S torka na sredo je omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere.Ta določba ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

Omejitve gibanja med regijami

S torkom je bil vsem prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev in zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami ter tudi izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, ki pa po novem velja za člane istega gospodinjstva. Po besedah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa slednje velja tudi, ko je nepremičnina v tujini in je tako tranzit čez regije v drugo državo dovoljen. Ni pa več izjema koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev. Za uveljavljanje izjem so potrebna dokazila (denimo o lastništvu itd.), tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje meja občin. Prehode bo z naključnimi nadzori nadzorovala policija.Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

Nošenje mask oz. zaščite za nos in usta

Rdeče regije: Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala ter osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.

Oranžne regije: V veljavi ostaja obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih.

Šolstvo

Po sklepu vlade se pouk za učence od vključno 6. razreda in dijake od minulega ponedeljka izvaja na daljavo. Za zdaj je predvideno, da naj bi bilo tako do jesenskih počitnic.

Na višjih strokovnih šolah pa bo pouk na daljavo potekal do konca oktobra.

Tudi v glasbenih šolah pouk do počitnic poteka na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa vse programe izvajajo v šoli. V domovih za učence s posebnimi potrebami program poteka v domu.

Dijaški domovi normalno nadaljujejo svoje delo. Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga po navodilih ministrstva še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca.

Po odločitvi univerz pa se na daljavo izvaja tudi večina predavanj na fakultetah. Izjema bodo določene vaje.

Športna rekreacija

Rekreacija je glede na najnovejše ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu ali v skupinah do največ šest oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje. Fitnes centri morajo biti v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrih.

Profesionalni šport

Še naprej je dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a le kategoriziranim športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter ostalim poklicnim športnikom. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja so dovoljena le na ravni najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni.

Gostinska dejavnost

Rdeče regije: Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) je prepovedano. Izjeme so nastanitveni objekti (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine), ki lahko svojim gostom strežejo za primerno oddaljenimi mizami od 6. ure do 21.00. Opravljanje gostinske dejavnosti je ves čas dovoljeno v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene in varovance (bolnišnice, domovi za starejše ipd.), v primeru dostave hrane in pijače ter za osebni prevzem hrane in pijače. Dostava hrane in pijače na dom je dovoljena med 6. in 21. uro.

Oranžne regije: Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6. do 21. ure. Dovoljena je strežba za mizami ob primerni razdalji med njimi.

Frizerji in kozmetični saloni, trgovine

V prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se ne glede na status regije število oseb omeji na eno stranko na 20 m2. Če je poslovni prostor manjši od 20 m2, lahko v njem ponudniki sprejmejo le eno stranko. Omejitev na eno stranko na 20 kvadratnih metrov velja tudi v trgovinah. Pristojni inšpektor lahko v primeru kršitev omeji ali prepove opravljanje dejavnosti.

Kultura in zabava

Diskoteke in nočni klubi so zaprti. Enako velja za kinematografe in kulturne ustanovah, razen za galerije, muzeje, arhive in knjižnice, povzema ukrepe STA.

