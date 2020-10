Poziv policistov: Vzdržite se objestnega ravnanja in provokacij

22.10.2020 | 15:30

Novo mesto - Poročali smo že o nedavnih napadih posameznikov na medicinsko osebje v Metliki, Brežicah in tudi v Trebnjem. Policija zdaj poziva ljudi, naj bo to obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja ter provokacij. Tudi policisti po vsej državi zelo pogrešajo stare in brezskrbne čase, ki smo vsi skupaj ne tako dolgo nazaj zavili v neko povsem novo in čudno realnost. Tudi policisti se s čim takšnim še niso srečali.

Iz brezskrbnega preživljanja prostega časa in rutine smo kar naenkrat vstopili v težko obdobje številnih omejitev, ki jim na prvi pogled ni videti konca. Ampak s tem se ne srečujejo samo prebivalci Slovenije, pač pa tudi policisti po vsej državi in omejitve, ki bodo enkrat končane, veljajo tudi zanje. Namreč, takoj ko slečejo policijsko uniformo, veljajo za policiste in policistke povsem enaka pravila kot za ostale državljane. Nimajo imunitete na virus, niti na odloke. Med 21. in 6. uro ne smejo iz stanovanj. Prav tako ne smejo prehajati meja regij, morajo nositi masko in paziti na vzdrževanje varnostne razdalje.

Policija ima težko delo, imajo pa tudi družine in čustva, predvsem pa - tudi oni so samo ljudje.To je eden redkih poklicev pri nas, ki jih pogodba o zaposlitvi zavezuje, da morajo na svoja ravnanja paziti tako doma kot tudi v službi. Žal, pa so izredno dober filter med zakonodajo in državljani, saj se zavedajo, da uniforma pomeni veliko odgovornost. Zatorej, ne pokvarimo si dneva in odnosov s provokacijami, nestrpnostjo in agresijo.

Kot vemo, policisti med službo doživijo marsikaj slabega, a tudi pozitivnega in prav to slednje jih drži pokonci, da vsakič brezpogojno dajo vse od sebe, da bi lahko ljudem zagotovili varnost in izvajanje njihovih pravic. K temu so se policisti zavezali in to bodo tudi udejanjili, zato naj bo to obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja.

Na vsakršno kršitev, zlasti ko gre za kršitev javnega reda in miru ali pa neupoštevanje odloka o omejitvi gibanja, pa se morajo – tako kot jim delo narekuje – odzvati. Policisti si želijo, da bi bilo ukrepanj zaradi kršitev čim manj in da ne bi prihajalo do nezadovoljstva ne na eni, ne na drugi strani.

R.M./STA