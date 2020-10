Dostava na dom Tuševega spletnega supermarketa tudi v Novem mestu

22.10.2020

V Tušu so kupcem v Novem mestu pred meseci omogočili nakupovanje v njihovem spletnem supermarketu hitrinakup.com, kjer lahko hitro in preprosto od koder koli opravijo svoj nakup živil in ga prevzamejo v prtljažnik vozila pred Planetom Tuš Novo mesto. Odslej pa Tuš ponuja tudi dostavo nakupa na dom ali v službo, saj so prisluhnili mnogim željam vseh, ki jim pot do prevzemnega mesta pomeni dodatno težavo.

Preprosto in varno nakupovanje

V spletnem supermarketu hitrinakup.com, ki ima prevzemno mesto tudi pred Planetom Tuš Novo mesto, se v nekaj korakih preprosto sprehodiš med izdelki, ki so pregledno razporejeni v kategorije. Tam najdeš vse, kar potrebuješ za dom in gospodinjstvo. Enostavno poklikaš želene izdelke, ekipa Hitrega Nakupa pa jih skrbno pripravi za prevzem ali dostavo. Zate izbirajo izdelke, ki bi jih izbral tudi sam.

Posebej priročna je storitev »posebnih želja«, v sklopu katere v komentarje ob izdelkih zapišeš, kakšne želiš, npr: zrele banane, mehek avokado, bolj zapečen kruh, takšen ali drugačen kos mesa itd. tako zares dobiš izdelke, kot bi jih sam nakupil v trgovini. V času spremenjenih razmer so z možnostjo naročanja živil iz udobja domačega naslonjača pri Hitrem Nakupu storili še več za varnost in udobje svojih kupcev.

120 min za prevzem nakupa

Vaš nakup bo pripravljen še isti dan, in sicer že najmanj 120 min po oddaji naročila. Naročilo lahko oddate tudi vnaprej, poljubno pa ga lahko urejate do 2 uri pred prevzemom, kar je še posebej priročno, če ti zadnji trenutek zmanjka nečesa za popoldansko kosilo ali če se je za zvečer najavil obisk. Prijazni zaposleni vam bodo nakup zložili v prtljažnik vašega vozila.

Odslej tudi dostava na dom

Dostava nakupov iz spletnega supermarketa hitrinakup.com odslej poteka tudi v Novem mestu in njegovi okolici. Izjemno priročno nakupovanje je tako še priročnejše, saj poteka brezkontaktno, nakup pa dostavijo do vrat vašega doma. Izberete lahko spletno plačilo ali plačilo ob prevzemu. Tudi čas prevzema ali dostave lahko kupci izberete sami, nakupujete pa lahko vse dni v tednu.

Že na 24 lokacijah po Sloveniji

Tušev spletni supermarket hitrinakup.com je najhitreje rastoča spletna nakupovalna storitev v Sloveniji. Kupci lahko svoje nakupe prek spleta opravijo preprosto in pregledno, brez da bi morali v trgovino. »Navdušenje in zadovoljstvo uporabnikov sta potrditvi, da se v teh časih naše nakupovalne navade zelo spreminjajo,« pojasnjujejo v Tušu, kjer beležijo bliskovit porast spletnega nakupovanja. Spletni supermarket hitrinakup.com je s prevzemnim mestom na voljo tudi pred trgovino Tuš v Krškem, Brežicah in Kočevju.

Oglasno sporočilo