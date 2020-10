Zapirajo se vrtci in trgovski centri. Spet tudi omejitev na občino?

22.10.2020 | 18:00

Janez Janša je napovedal nove ukrepe za zajezitev okužb. (Foto: Twitter)

Ljubljana - Predsednik vlade Janez Janša je novinarski konferenci v Ljubljani napovedal nove ukrepe za zaustavitev širjenja okužb s koronavirusom. Mednje sodi zaprtje gostinskih obratov, hotelov in trgovskih centrov z nekaterimi izjemami, naslednji teden bodo zaprti tudi vrtci.

Izjema bodo živilske trgovine, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom, hrano za živali in kmetijskimi potrebščinami. Izjeme pri zaprtju vrtcev bodo tam, kjer starši delajo in ne morejo zagotoviti varstva, je povedal Janša.

Zaprti bodo tudi dijaški in študentski domovi razen izjem, javni potniški promet bo tekel po počitniškem voznem redu (na voljo bo tretjina kapacitet)

Janše je delodajalce pozval, da tam, kjer je možno, uvedejo delo od doma.

Omenil je tudi možnost omejitve gibanja na občine, kot spomladi. Odločitev o tem bo znana v prihodnjih dneh.

Dejal je še, da preverjamo možnost množičnega testiranja na novi koronavirus, odloki, ki bodo začeli veljati v soboto, bodo sprejeti za teden dni, nato sledi presoja, kako naprej.

B. B.