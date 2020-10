Najvišje nagrajene vinogradnike obiskali iz Pomurskega sejma

23.10.2020 | 13:10

Obisk v KZ Krško.

Vina Zajc

Družina Štemberger

Dolenjska, Posavje - Boris Erjavec, direktor Pomurskega sejma, Vesna Dajčman, direktorica komerciale in Andrej Slogovič, projektni vodja ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona so minule dni obiskali tudi najvišje nagrajene dolenjske vinogradnike.

Med njimi je Kmečka zadruga Krško, ki je prejemnica treh zlatih in štirih srebrnih medalj. Njihov zeleni silvanec classic 2018 je prvak bizeljsko – sremiške vinsko turistične ceste.

Hiša vina Grabnar iz Ardra pri Raki je bila nagrajena z eno zlato in tremi srebrnimi medaljami. Z vinom Rose 2019 je postala prvak Gornje dolenjske vinsko turistične ceste.

Vina Zajc iz Novega mesta so prejela 2 zlati in 13 srebrnih medalj. Vinogradništvo - kletarstvo Štemberger iz Šentjerneja je za svoja vina prejelo 4 zlate medalje in šampionski naslov za Cviček 2019. Njihova penina kraljevina brut nature 2016 je bila razglašena za prvakinjo Dolnje dolenjske vinsko turistične ceste.

Ekipo Pomurskega sejma je sprejel Miran Jurak, predsednik Dolenjskih vinogradnikov in podpredsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, ki so mu predali medalje za ostale dolenjske vinogradnike.

