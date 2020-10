V Domu upokojencev Brežice okuženih 55 stanovalcev in 14 zaposlenih

23.10.2020 | 07:35

Dom starejših Brežice (foto: FB)

Brežice - V Domu upokojencev Brežice, kjer je bilo do srede znanih 44 okužb z novim koronavirusom pri stanovalcih in 14 pri zaposlenih, so v sredinem krogu testiranj med stanovalci odkrili še 11 okuženih, pri zaposlenih pa nobenega. Vseh okuženih skupaj pa je zdaj 69. Stanovalci v rdeči coni se sicer počutijo v redu in imajo blago obliko bolezni.

Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev Impojca , ki združuje skupaj skoraj 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice, je za STA povedala, da zdravstveno osebje stalno pozorno spremlja zdravstveno stanje stanovalcev in je v stiku z domsko zdravnico.

Zaradi okužbe v službi prehrane v brežiškem domu starostnikov so morali tudi začasno zaustaviti pripravo obrokov, na pomoč pa so jim prišle službe prehrane iz Sevnice in Impoljce ter iz Osnovne šole Brežice. Po priporočilih koordinatork in epidemiologinje bodo od ponedeljka v brežiški kuhinji spet kuhali, če bodo vzpostavljeni vsi pogoji.

Da bi čim bolj nadomestili kadrovski izpad, so iz sevniških enot na delo v Brežice prerazporedili šest sodelavcev, je dodala direktorica.

Medtem pa so v enoti na Impoljci širjenje virusa zajezili. Tudi zadnje tamkajšnje oz. tretje testiranje je namreč pokazalo, da ni okužen nihče od testiranih stanovalcev in zaposlenih, ki so bili v rizičnem stiku.

V Impoljci imajo sicer le enega okuženega sodelavca, ki pa ni v neposrednem stiku s stanovalci. Opravljajo tudi testiranja vseh zaposlenih, ki so bili v stiku z njim in pri tem upajo na najboljše, je še dejala Cizljeva.

Podobno stanje je tudi v Domu starejših občanov Krško, kjer so zaradi okužbe pri zaposleni pred tednom opravili 109 testov na okužbo z novim koronavirusom. Vsi testi so bili negativni, danes pa so opravili še drugi krog testiranj. Izidi zadnjih testiranj naj bi bili sicer znani v petek.

Direktorica Doma starejših občanov Krško Nuša Masnik je za STA povedala, da omenjena okužena delavka sicer ni bila v stiku s stanovalci doma.

STA