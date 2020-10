Voznica mopeda krepko napihala

23.10.2020 | 09:20

Novo mesto - Na Topliški cesti v Novem mestu so policisti sinoči nekaj po 20.uri ustavili voznico mopeda in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letna kršiteljica je imela v litru izdihanega zraka kar 1,04 miligrama alkohola, kar je po starem dobra dva promila. Prepovedali so ji nadaljnjo vožnjo in ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog.

Motokrosist se je zaletel v kolesarja



Že čez nekaj ur, okoli 17.30, pa so policisti prišli v Podgrad zaradi prometne nesreče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila na gozdni poti med Podgradom in Lazami, kjer je voznik moto kros motorja trčil v 38-letnega kolesarja. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo.

Poskus nezakonitega prehoda meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Obrežja in Brvi na območju Policijske postaje Brežice izsledili in prijeli štiri državljane Pakistana in državljana Ukrajine. Kot so zapisali na Policijski upravi Novo mesto, postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policijo je klicalo 199 občanov

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj posredovali v 61 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 18 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih pčrostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

