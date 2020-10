Novomeški vrtci bodo v večini prihodnji teden odprti

23.10.2020 | 10:30

Fotografija je ilustrativna (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bodo v prihodnjem tednu vrtci zaradi potrebe po varstvu predšolskih otrok v večini odprti. Vodje novomeških vrtcev so se organizirale in pridobile informacijo od vseh večjih zaposlovalcev v novomeški občini, ki so sporočili, da bodo predvidoma v počitniškem času vsa večja podjetja delovala nemoteno.

To, kot so dejali na občini, posledično pomeni, da v večini starši in skrbniki spadajo v kategorijo tistih, ki za varstvo nimajo drugih možnosti, kar je v skladu z vladnimi priporočili o tem, po kakšnem ključu se starši in skrbniki odločajo o potrebi za varstvo otrok v času epidemije. Tako bodo povečini novomeški vrtci delovali nemoteno.

»Glede na informacije ravnateljev vrtcev širše regije je v jugovzhodni Sloveniji stanje v vrtcih dobro, zato v tem trenutku ni potrebe po večinskem zaprtju vrtcev. V primeru, da bo v katerem koli vrtcu stanje spremenjeno, bodo vodje vrtcev vse starše in skrbnike otrok o spremembi tudi pravočasno obvestile,« so še dodali.

M. Ž.