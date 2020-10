Včeraj 1656 novih okužb, trije bolniki umrli

23.10.2020 | 12:05

Ljubljana - Včeraj so opravili 6745 testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je 530 več kot v sredo, in potrdili 1656 okužb. Po zadnjih podatkih sledilnika za covid-19 so umrli trije bolniki, bolnišnično oskrbo pa potrebuje 394 oseb, od tega 67 na intenzivni negi. S pomočjo respiratorja diha 46 bolnikov. 28 bolnikov pa je bilo iz bolnišnične oskrbe odpuščenih.

Delež pozitivnih testov ostaja visok, saj je včeraj znašal 24,55 odstotka, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin na današnji novinarski konferenci.

Med drugim je dejal, da v državi po številu novih okužb izstopajo Domžale, Škofja Loka, Žalec, Velenje, Gorenja vas, Poljane, Kranj, Jesenice, Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota, Koper in Šentjur.

M. Ž.