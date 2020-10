Uredili prve bivalne enote za ljudi s posebnimi potrebami

23.10.2020 | 15:30

Brežiški župan je včeraj obiskal prenovljeno pritličje bivšega Doma upokojencev Brežice, ki je že sprejelo svoje prve stanovalce.

Direktor VDC Krško – Leskovec Andrej Romih se je občini in županu za lepo urejene prostore, ki bodo lahko dom nudili 15 uporabnikom.

Brežice - V nekdanjem domu upokojencev v Brežicah so po prvem delu njegove prenove odprli bivalne enote, kjer bodo lahko dom nudili za petnajstim uporabnikov Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec. Trenutno je že nastanjenih devet uporabnikov, ki prihajajo iz občine Brežice.

Brežiška občina je v avgustu leta 2019 pristopila k obnovi nekdanjega Doma upokojencev Brežice, prvi del dvoletne prenove pa je stal malo manj kot 769.000 evrov z ddv, od tega je 190.000 evrov predvidenih iz evropskih kohezijskih sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij.

V prvi fazi so prenovili kotlovnico in del ogrevalnega sistema, v celoti obnovili pritličje, nabavili belo tehniko za skupne kuhinje in skupne umivalnice, zamenjali vse kanalizacijske cevi v objektu, uredili prezračevanje, sanirali in zamenjali tlake in keramiko, obnovili sanitarije, sanirali stene, zamenjali ali pa obnovili stavbno pohištvo in opravili druga investicijsko vzdrževalna dela.

V drugem delu bo občina uredila ostale etaže v objektu. Celotna naložba v prvo in drugo faze bo znašala okoli dva milijona evrov.

Po končani prenovi bodo večji del prostorov predstavljale stanovanjske enote, namenjene neposrednemu najemu starejšim od 65 let, preostale prostore bo občina namenila delovanju nevladnih organizacij.

Večji del prostorov bodo predstavljale stanovanjske enote, teh bo približno 40 in bodo namenjene neposrednemu najemu starejšim od 65 let, ostali prostori pa bodo urejeni za delovanje nevladnih organizacij, kot so Ozara, Društvo upokojencev Brežice … Občina Brežice si želi pod enotno streho združiti tudi podporne programe starejšim, tako bodo na tem naslovu svoje prostore dobili tudi Večgeneracijski center Posavje – enota Brežice, Sopotniki in telefon pomoči za starostnike. Želja občine pa je tudi, da se na lokaciji vzpostavi in razvija socialni servis.

M. Ž.