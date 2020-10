Gasilci veliko dela z razkuževanjem prostorov

23.10.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 7.30 so gasilci PGE Krško v Brežicah razkuževali notranje prostore doma starejših občanov Brežice.

Ob 15.55 so gasilci PGD Sevnica v Sevnici razkuževali notranje prostore osnovne šole.

Gasilci vozili vodo

V krški občini so gasilci Poklicne gasilske enote Krško porabnikom v Straži pri Raki pripeljali pet kubičnih metrov pitne vode.

Prekuhavanje ni več potrebno

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da ukrep o racionalni rabi in prekuhavanja ni več potreben.

L. M.