Pogrešano dekle so našli. Z njo je vse v redu.

24.10.2020 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

S PU Ljubljana so sporočili novico o preklicu iskanja pogrešane 16-letne Suvade Veselić iz Otavic. Našli so jo in z njo je vse v redu.

Kdaj vodo iz vodovodnega sistema Javorovica prekuhavati?

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da ukrep o racionalni rabi in prekuhavanje pitne vode ni več potreben. Uporabniki naj vodo prekuhavajo samo, ko opazijo povečano motnost, ki se na vodnem viru pojavi praviloma ob obilnejših padavinah.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stari trg, na izvodu Valvazorjeva ulica.

L. M.