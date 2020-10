Stanje resno tudi v črnomaljski občini - okužbe naraščajo. Pismo župana.

24.10.2020 | 10:40

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek se na občane obrača s pismom. (Foto: arhiv DL, M. B.J.)

Črnomelj - Na občane Črnomlja se s pismom obrača župan Andrej Kavšek.

Kot pravi, je število okuženih s koronavirusom tako naraslo, da je bila 19. oktobra ponovno razglašena epidemija.

»To je resen alarm, da sedaj ni čas za takšne in drugačne razprave o vseh ukrepih ter priporočilih, ampak je čas, da jih resnično dosledno upoštevamo,« pravi in doda, da je stanje v občini Črnomelj izredno resno, saj število okužb narašča. Trenutno je 47 aktivno okuženih oseb. Virus se hitro širi, zato bodimo še posebej previdni in kolikor je to le mogoče – ostanimo doma!

Postavitev nadstreška pred kontejnerji pri ZD za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo

»S Štabom Civilne zaščite občine Črnomelj sem v konstantni komunikaciji in trenutno aktivnosti potekajo kakor načrtovano. Zbirajo se potrebe po zaščitni opremi v javnih zavodih, ki bo dostavljena naslednji teden. Trenutno se išče še ustrezna rešitev za postavitev nadstreška pred kontejnerji za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo pri ZD Črnomelj. Ovire rešujemo sproti in skupaj, tako da verjamem, da bodo kmalu rešene,« pravi Kavšek.

Številke za pomoč občanom

Ponovno so objavili številke za pomoč občanom, ki so namenjene starejšim, bolnim in invalidnim osebam. Poziva jih, da so solidarni in ponudijo pomoč osebam, ki jo potrebujejo.

»Zavedajmo se, da razmere v katerih smo se znašli, niso lahke, še posebej za določene poklice in dejavnosti. Prav zato je izrednega pomena, da si pomagamo po najboljših močeh. S tem namenom smo objavili tudi seznam lokalnih ponudnikov hrane in seznam gostincev, ki v teh razmerah ponujajo dostavo hrane oziroma delujejo pod sistemom »to-go«. Seznami niso končni in jih bomo sproti dopolnjevali,« pravi župan Črnomlja

»Ne morem mimo pohvale in izrazov neizmernega spoštovanja ter hvaležnosti do naših zdravstvenih delavcev. Osebje ZD Črnomelj in DSO Črnomelj je pokazalo izjemno profesionalnost, solidarnost in moč. Sploh si ne morem predstavljati, kakšno obdobje preživljajo, vem le, da paciente in stanovalce oskrbujejo nesebično in strokovno, kar resnično dokazuje, da so veliki ljudje. Tisti, ki nimamo bližnjih oseb, ki delajo v zdravstvu, se ne zavedamo naporov, tako psihičnih kot fizičnih, ki jih doživljajo, zato vzemimo tudi to v obzir,« svojim občanom pravi Andrej Kavšek in vse poziva k odgovornemu obnašanju in doslednem upoštevanju vseh ukrepov, da ostanejo zdravi.

L. M.