Pri Jordankalu našli ubojno sredstvo

24.10.2020 | 09:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 16.39 so v gozdu pri naselju Jordankal v občini Mirna – Peč naleteli na ubojno sredstvo, podobno minometni mini. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije bodo danes prevzeli ubojno sredstvo in ga najverjetneje uničili na kraju najdbe.

Požara k sreči ni bilo

Včeraj ob 17.30 se je v supermarketu v Kočevju sprožil avtomatski javljalnik požara, zaznana je bila tudi zadimljenost prostora, najverjetneje zaradi zažgane hrane v pečici. Gasilci PGD Kočevje so s termovizijsko kamero pregledali prostore. Dodatno posredovanje gasilcev ni bilo potrebno.

L. M.