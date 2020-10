Silvo Vene - poštar mora do ljudi, tudi v koronačasu

24.10.2020 | 14:00

Poštar Silvo Vene je izpraznil nabiralnik na Bučki. Nekaj pisem se je nabralo.

Bučka - Pomen dostopnosti do poštnih storitev vsak dan spoznava Silvo Vene, poštar premične pošte na Bučki, ki že 21 let vestno in odgovorno opravlja svoj poklic. Pred leti je bil v akciji Dolenjskega lista Naj poštar izbran med prvih deset.

Kot domačin dobro pozna kraje in ljudi, kamor se vsak dan odpravi z avtom, kar je gotovo prednost. Pet dni v tednu obiskuje prav vse vasi Krajevne skupnosti Bučka ter še Staro Bučko. Raznaša pošto, časopise, reklamna sporočila, pakete, pri njem mnogi oddajo pisemske pošiljke, plačajo položnice, nekaj jih je še, ki jim vsak zadnji delovni dan v mesecu izplača pokojnino.

Zdaj več naročanja po pošti

S poštarskim avtom po terenu...

Silvo pove, da se je situacija v zadnjih letih res močno spremenila in da je klasičnih pisemskih pošiljk nedvomno manj, a prav nič manj ni priporočenih pošiljk in ostalega. Paketov je celo veliko več.

»Prav koronačas je pokazal pomen dostave - med epidemijo, zlasti takrat, ko je bila omejitev gibanja med občinami, so ljudje bili v glavnem doma, mnogi so delali na daljavo, ali pa so se bali v trgovine in so stvari naročali po pošti, npr. papir za tiskanje, kartuše in tudi druge, večje zadeve. Vse to smo jim dostavljali poštarji na dom in pokazalo se je, da smo nuja,« pripoveduje poštar Silvo ter doda, da je bilo v tistem obdobju povprečno gotovo še enkrat več paketov kot v največji »špici«, kot je npr. črni petek.

Mnogi sami ne morejo do pošte

Koronačas je pokazal tudi, da je podeželje vse bolj zanimivo za življenje, mnogi so se iz mest preselili v vasi, več jih dela od doma, »in čeprav so širokopasovne povezave vse boljše in mnogi marsikaj opravijo na daljavo, še vedno brez papirja ne gre. Zlasti starejši pa niso vešči e-poslovanja, odhod v neko središče jim predstavlja težavo, stres, tudi strošek, mnogi nimajo prevoza, tako da jim obisk poštarja veliko pomeni,« razlaga Silvo, ko klepetava na Bučki ob koncu njegovega delavnika, ko je prišel še izpraznit nabiralnik na Bučki.

»Položnic seveda ne pogrešajo, a mnogi npr. težko pričakujejo pošto iz bolnišnice, s kakega urada, kot je sodišče ali upravna enota. Zanimivo pa je, da večina nima odklonilnega mnenja do reklam in če jih kak dan ni, me sprašujejo, ja kje je pa Hofer, Tuš…? Gledajo popuste, akcije…,« pripoveduje poštar z Bučke, ki ob četrtkih pridno raznaša tudi nov Dolenjski list.

Po terenu se vozi s službenim avtom. Ljudje ga imajo radi in mu zaupajo, a to si je nedvomno mogoče pridobiti le z leti profesionalnega in poštenega dela. Silvo pa je priljubljen tudi zato, ker rad poklepeta s kakimi starimi, bolnimi ljudmi. Med njimi so mnogi osamljeni in obisk poštarja je morda edina priložnost v dnevu, ko s kom spregovorijo.

Besedilo in foto: L. Markelj