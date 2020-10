V Podmornici kmalu dnevni center za starejše

24.10.2020 | 15:30

Krško

Krško - Občina Krško v zgornji etaži trgovskega centra Podmornica na Vidmu te dni končuje ureditev prostorov za dnevni center Doma starejših občanov Krško.

Celotna naložba bo to posavsko občino stala približno 220 tisoč evrov, pri čemer ta računa na 130 tisoč evrov denarja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po podatkih krške občine so približno 180 tisoč evrov namenili za gradbeno-obrtniška dela in preostali denar za nakup opreme.

Julija začeta dela bodo končali do konca meseca. Gre sicer za nekaj manj kot 400 kvadratnih metrih uporabne površine za 15 do 20 uporabnikov.

Center je po poročanju STA sicer namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve sicer doma in da medtem, ko imajo njihovi svojci druge obveznosti ali službo, uporabljajo le dnevno nastanitev, so še sporočili s krške občine.

L. M.