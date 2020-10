4-članska družina se je prevrnila s kanujem

24.10.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 16.58 se je štiričlanska družina prevrnila s kanujem na reki Ribnica na Ugarju v občini Ribnica. Obstali so na robu reke v močvari. Gasilci PGD Ribnica so jih s čolnom prepeljali na breg, kjer so jih pregledali reševalci NMP

Gasilci razkuževali prostore

Danes dopoldne b 10.04 so gasilci PGE Krško v Brežicah razkuževali notranje prostore doma starejših občanov Brežice.

Ob 15.04 so gasilci PGE Krško v Krškem razkuževali notranje prostore Občine Krško.

Gorela odpadni material in grmičevje

Ob 15.48 sta v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorela odpadni material in grmičevje na površini približno dvajset kvadratnih metrov. Gasilci iz PGE Krško so požar pogasili.

L. M.