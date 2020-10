V Novem mestu 31 okužb, sledijo občine Krško s 17, Ivančna Gorica s 16 in Trebnje s 15

24.10.2020 | 18:35

Kot smo že poročali, je bilo v petek v Sloveniji potrjenih skoraj 2000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 19 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah pa se jih zdravi 449, od tega 63 na intenzivni negi. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 621.

Po petkovem največjem dnevnem številu potrjenih okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije covida-19 je zdaj vsaj ena okužba potrjena v vseh 212 slovenskih občinah. Prvo so tako potrdili še v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. V petek so nove okužbe sicer potrdili v 182 občinah, največ v Ljubljani in Kranju.

In kako je bilo z okužbami včeraj v naših občinah? Največ potrjenih okužb so zabeležili v Mestni občini Novo mesto (31), sledijo občine: Krško (17), Ivančna Gorica (16), Trebnje (15), Sevnica (11), Dolenjske Toplice (9), Brežice (6), Kočevje (6), s po 5 okuženimi so bile občine Semič, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk, Metlika (4), s po 3 okuženimi pa občine Črnomelj, Straža in Mirna.

L. M.