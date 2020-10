Zakaj je predsednik nazdravil z vodo?

25.10.2020 | 09:20

Predsednik države Borut Pahor je na odprtju Izvira cvička v Šmarjeti nazdravil z vodo. Nekatere vinogradnike je to precej zmotilo. (Foto: L. M., arhiv DL)

V rubriko Halo, tukaj bralec Dolenjca!, nas je pred časom poklical Vinko iz Novega mesta, ki ga je zmotilo, da predsednik države Borut Pahor na odprtju fontane cvička v Šmarjeti ni kot vsi ostali nazdravil s cvičkom, temveč z vodo. »Predsednik je vedel, na kakšno prireditev prihaja, in da ni mogel spiti vsaj deci cvička, je zame nezaslišano. Takšne geste nisem pričakoval. To je prst v oko vsem tamkajšnjim vinogradnikom, ki se trudijo in pridelujejo odlično vino. Če ne drugega, bi mu v kozarec nalili malinovec, da bi bilo vsaj videti, da tudi on nazdravlja z vinom,« je povedal.

Z Urada predsednika Republike Slovenije so pojasnili, da je predsednik države Borut Pahor na slovesnosti nazdravil z vodo, ker ne uživa alkohola. »Predsednik Republike Slovenije se je 21. avgusta v Šmarjeti udeležil slavnostnega odprtja fontane vin Izvir cvička. S svojo prisotnostjo in nagovorom, ki ga je imel na slovesnosti, je izkazal podporo in naklonjenost lokalnim vinogradnikom in inovativnim turističnim praksam, ki po besedah predsednika Pahorja 'navdihujejo', saj na svež in sodoben način pripomorejo k razvoju podeželja. Namen udeležbe predsednika Pahorja na slavnostnem odprtju fontane vin v Šmarjeti in tudi na drugih lokalnih dogodkih je podpreti projekte in posameznike, ki prispevajo k razvoju ter promociji lokalnih in avtohtonih slovenskih izdelkov in praks,« so še zapisali.

R. N.

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Azrael MCMLXXXII Zato ker cviček ni vino , to vam že stoletja govorimo belokranjci vi pa ništa . POZDRAF ! 1h nazaj Oceni Janez Novak Jao Vinko! Dobro, da nisi bil na otvoritvi novega obrata kakšnega farmacevtskega giganta, bi moral predsednik vse tablete probat :) Ali pa vsaj eno... 1h nazaj Oceni Janez Novak Predsednik je že tedaj vedel kako zgrešena investicija bo tale fontana. Mimogrede je že znano koliko denarja je prinesla nazaj v občinsko blagajno?!? Vsaj 10% zapravljenega je? Preglej samo prijavljene komentatorje