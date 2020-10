V soboto 1675 potrjenih okužb: 27 v Novem mestu, 20 v Sevnici ... umrlo pet bolnikov

25.10.2020 | 11:30

Ljubljana - V soboto so v Sloveniji ob 5776 testiranjih potrdili 1675 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 28,99 odstotka vseh testov, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Po prvotno podatkih je bilo umrlih pet, a je vladni govorec Jelko Kacin nato v tvitu zapisal, da je umrla še ena oseba v domu za starejše.

Po podatkih ministrstva za zdravje se je v bolnišnicah zdravilo 508 bolnikov, od tega jih je 71 potrebovalo intenzivno nego, kar je osem več kot dan prej. Kot kažejo podatki Sledilnika za covid-19, od 71 bolnikov na intenzivni negi jih s pomočjo ventilatorja diha 48.

Skupno število umrlih bolnikov s covidom-19 od začetka epidemije se je povzpelo na 241. Skupno število potrjenih okužb od začetka epidemije v Sloveniji je zdaj pri 22.950, pri čemer je po podatkih sledilnika aktivnih okužb 14.286. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 682.

Kot je na Twitterju zapisal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, je v nekaterih lokalnih žariščih v soboto število okuženih še naraščalo. Med njimi je izpostavil Mursko Soboto z 29 novimi primeri, Žalec s 26 ter Železniki s 23 na novo potrjenimi okužbami.

Okužbe z novim koronavirusom so sicer v soboto potrdili v kar 186 občinah. Največ okužb, in sicer 227, je bilo potrjenih v Ljubljani, kjer je tudi največje število aktivno okuženih, in sicer 1919. Po številu na novo potrjenih okužb sledita Kranj, kje so zabeležili 91 novih primerov, ter Domžale z 51 novimi primeri.

Kacin je ob tem sporočil tudi, da s ponedeljkom začasno zapira vrat Upravna enota Škofja Loka, njen delokrog pa začasno prevzema Upravna enota Kranj. Epidemiološke razmere žal več ne omogočajo (varnega) poslovanja, je pojasnil. Dodal, da je možno številna opravila zagotoviti tudi na daljavo v vseh drugih upravnih enotah po Sloveniji.

Iz Socialno varstvenega zavoda Hrastovec v Lenartu v Slovenskih goricah pa so medtem sporočili, da so v testiranjih, ki so jih izvedli potem, ko so bili v petek obveščeni o pozitivnem brisu pri eni od stanovalk na varovanem oddelku, potrdili pozitivne brise še pri dveh stanovalcih in petih zaposlenih.

Stanovalka, pri kateri je bila okužba potrjena najprej, se zdravi v bolnišnici za covid-19 v Brežicah. Ostala dva stanovalca in zaposleni, pri katerih je bila okužba potrjena, so v samoizolaciji in se počutijo dobro ter ne kažejo simptomatskih znakov okužbe, so sporočil z zavoda.

Lokalna skupnost pa jim je v neposredni bližini pomagala zagotovitvi prenočišče za zaposlene, ki se po končanem delu ne želijo vrniti domov.

STA / B. B.