Prvi kapitalni sulec iz Krke v sezoni

25.10.2020 | 11:55

Srečko Kump iz Uršnih Sel s kapitalnim sulcem (foto: M. Mlakar)

Soteska - Lov na sulca, kralja voda, se je 1. oktobra ponovno začel in kaj kmalu so izkušeni dolenjski ribiči uspeli zabeležiti prvi kapitalni ulov te ribe na Krki v sezoni 2020/2021.

Ribiška prijatelja Srečko Kump iz Uršnih Sel in Tomaž Tramte iz Dobruške vasi sta se sončnega dopoldneva 6. oktobra odločila, da bosta poskusila ribiško srečo in se odpravila na ribolov Sulca na reko Krko.

Ob prihodu na rečno brežino v Sotesko se verjetno nobeden izmed njiju ni nadejal, kako izjemen ribolovni dan se jima obeta. Ker sulca ni enostavno ujeti se ga je prijel vzdevek riba tisočerih metov, in v tem primeru ni kazalo nič drugače. Po številnih metih in nekaj zamenjanih lokacijah pa je Srečkova vaba, srebrna silikonska riba, vendarle premamila večjo ribo, palica se je upognila in borba se je začela.

Sulec velja za zelo močno in borbeno riba, če pa je povrhu vsega še težak, kot se je izkazalo v Srečkovem primeru, bitka res ni enostavna. Za nameček je bila gladina Krke zaradi padavin nekaj dni prej višja, kar je pomenilo, da je bil tok hitrejši in je še dodatno pomagal sulcu bežati stran od obale.

Po napornem boju se je riba ob še zadnjih poskusih pobega v bližini obale vendarle utrudila in ribiča sta jo lahko prijela v roke. Veselje je bilo seveda nepopisno, še toliko večje pa je postalo, ko sta ribo izmerila in videla, da meri 105 cm, kar je pomenilo preseženo magično mejo enega metra.

Po slikanju sta se odločila nepoškodovanega sulca izpustiti nazaj v vodno kraljestvo, kjer bo lahko še naprej plaval in čakal na naslednje generacije ribičev.

Mitja Mlakar / Fishing Guides Slovenia