VIDEO: Med pretepom z avtom v skupino ljudi, policisti dve osebi priprli

25.10.2020 | 14:45

V sredo je v centru Kočevja prišlo do pretepa več oseb. Po do sedaj zbranih obvestilih policije, so se osebe pričele prepirati pri čakanju v vrsti za vstop v eno izmed bančnih ustanov, v prepiru in nato pretepu pa je sodelovalo devet oseb.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je v času pretepa proti sodelujočim v pretepu in tudi proti drugim osebam, ki so v tem času naključno nahajale na pločniku, z vozilom zapeljal 48 letni osumljenec iz Kočevja. Trčil je v eno osebo ki je sodelovala v pretepu in še v dve osebi, ki sta se naključno nahajali na pločniku, nato pa v stavbo, kjer je vozilo obstalo.

Tepli so ga do prihoda policije

48-letnika sta nato dva izmed udeležencev pretepa vlekla iz vozila in udarjala po vozilu s palico. Ko je osumljenec izstopil, da bi pomagal na tleh ležečemu poškodovanemu sinu, je do njega prišel 23-letni osumljenec, ki ga je udaril s palico in mu prizadejal hude telesne poškodbe.

Skupaj z še dvema drugima osumljencema ga je nato pretepal še do prihoda policije.

48-letnik je bil odpeljan v Splošno bolnišnico Novo mesto, njegovo življenje pa ni ogroženo, in je bil po oskrbi odpuščen.

Skupno je bilo v dogodku poleg omenjenega lažje poškodovanih še 5 oseb.

Dva osumljenca v pripor, v postopkih še več drugih



Policisti so osumljenima 48 in 23 letniku odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Prvega zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, drugega pa zaradi sumov kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe.

Preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor. Prav tako je poleg omenjenih kaznivega dejanja nasilništva osumljenih še pet oseb, zoper še štiri osebe pa policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev po Zakonu o javnem redu in miru.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, ter izvedli ustrezne prekrškovne postopke.

B. B.

Pretep v Kočevju (vir: Youtube, Kočevar in Krošnjar)