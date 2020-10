Nagrajeni inovaciji: Trajnostni energetski krog in Pametna e-kolesarnica

26.10.2020 | 07:40

GEN I je dobila nagrado za inovacijo Pametna e-kolesarnica, ki spodbuja uporabo električnih koles in skuterjev. (Foto: Naš stik)

Posavje - V GEN-I so ponovno dokazali, da stremijo k pravim ciljem. Njihova prizadevanja za zeleno preobrazbo so bila nagrajena in to dvakrat. Regijski izpostavi Gospodarske zbornice Slovenije v Posavju in na Primorskem sta nagradili najboljše inovacije v posamezni regiji za leto 2020.

Kot so nedavno poročali v novicah Naš stik, sta bili pri izboru sta bili upoštevani dve primarni merili, in sicer edinstvenost posameznega projekta in zagotavljanje pozitivnih gospodarskih učinkov z ustvarjanjem novih delovnih mest, večjim dosežkom na trgu in konkurenčno prednostjo pri prodaji.

Po izboru komisije Posavske gospodarske zbornice si je bronasto priznanje prislužil inovativen projekt Trajnostni energetski krog (TEK), ki je zasnovan v sodelovanju naše družbe z Metron inštitutom. TEK je sistem mikro omrežij, ki povezuje samozadostne stavbe, električna vozila, elektrarne iz obnovljivih virov energije in omrežje. Omrežje viške energije iz OVE pošilja elementom TEK, ta pa lahko uskladiščeno energijo prodaja nazaj v omrežje v času konic. S tem se poveča delež OVE v proizvodnji električne energije in stabilizira omrežje. Sistem deluje dinamično v povezavi z omrežjem, v primeru izpada omrežja pa lahko več dni deluje otočno.

Primorska gospodarska zbornica je podelila srebrno priznanje GEN-I pametni e-kolesarnici. Inovacija spodbuja uporabo električnih koles in skuterjev, ki so obogatili vozni park njihovega podjetja. Zaposlenim ponuja možnost zelenih službenih poti v bližini poslovnih enot. Projekt poleg uporabe novih mikro vozil zagotavlja tudi celotno digitalizirano uporabniško izkušnjo trajnostne mobilnosti, saj je celoten električni vozni park podjetja povezan z aplikacijo, prek katere lahko zaposleni enostavno načrtujejo uporabo e-vozil in svojih poti.

Doseženi nagradi potrjujeta spodbude in prizadevanja družbe na področju razvoja inovacij. V družbi zaposlenim posredujejo znanja z namenom, da vsak posameznik najde v sebi potencial inovativnosti in kreativnosti ter ju usmeri in razvija k maksimalni učinkovitosti

L. M.