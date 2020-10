Od danes okrnjeno delovane vrtcev, od jutri dalje gibanje omejeno na občine …

26.10.2020 | 08:00

Ljubljana - Danes začenjajo veljati nove omejitve za zajezitev epidemije covida-19. Vrtci tako od danes dalje delujejo omejeno in zagotavljajo varstvo le za otroke tistih staršev, ki morajo biti na delovnem mestu. Zaprti so dijaški in študentski domovi, okrnjeno bo deloval javni potniški promet.

Glede začasnega zaprtja vrtcev lahko župan za posamezno občino oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtec ne velja. Župani mestnih občin so zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec. Država bo sicer za tiste starše, ki ne bodo mogli v službo, zagotovila 80-odstotno nadomestilo plače.

Zaprti so dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oziroma študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja. Delovanje omejujejo tudi izvajalci na področju varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje. Zagotovili bodo najnujnejše varstvo oz. ustrezno podporo na daljavo za vključene uporabnike.

Nekoliko okrnjeno bo deloval tudi javni potniški promet. Vozni redi avtobusnih prevoznikov se zaradi trenutnih razmer prilagajajo in dnevno spreminjajo. Od danes vlaki Slovenskih železnic vozijo po prilagojenem počitniškem voznem redu, glede na ukrepe zajezitve in obvladovanja epidemije pa bo še mogoče dodatno prilagajanje voznih redov. V vseh mestnih občinah bo mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red.

Novosti tudi glede nošenja mask

Sicer pa je vlada je včerajšnji dopisni seji izdala odlok, s katerim od jutri dalje začasno omejuje prehajanje med občinami, razen za znane izjeme. Odlok še določa, da maske ob najmanj trimetrski razdalji niso potrebne na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti.

Kot je zapisano v sporočilu po dopisni seji vlade, odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi določa, da bo prehajanje med občinami tudi od torka dalje dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za namen oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Poleg tega bo prehajanje občinskih meja še naprej mogoče za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona ter za dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Dodatno bo prehajanje občinskih meja dovoljeno tudi za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, za potovanja oseb, ki so vstopile v Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji, pa tudi za dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču posameznika kot pa so te trgovine ali storitve v občini prebivališča oz. ali če jih v občini prebivališča ni.

Nenazadnje kot izjemo od prepovedi prehajanja občinskih meja odlok predvideva tudi nujno vzdrževanje groba, a bo moral posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom, je še zapisano v sporočilu po dopisni seji vlade.

Odlok pa določa tudi, da pri sprehodih na zelenih površinah ter pri športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.

Še naprej ostaja omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Izjeme ostajajo iste kot doslej, torej odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil ali potovanje oseb.

Z včeraj sprejetim odlokom prav tako ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

M. Ž., STA

