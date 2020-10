Društvo za preučevanje rib kritično do podaljševanja rokov v projektu HE Mokrice

Ljubljana - Društvo za preučevanje rib Slovenije je danes v sporočilu za javnost protestiralo zaradi novega podaljšanja roka v postopku presoje vplivov na okolje za hidroelektrarno (HE) Mokrice na zahtevo investitorja, podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS). "Gre za že drugo, nerazumno podaljšanje," izpostavljajo v društvu.

Agencija RS za okolje (Arso), ki vodi postopek presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, je pred dnevi drugič podaljšala rok za izjasnitev investitorju. Tokrat gre za podaljšanje za pol leta, do 19. aprila 2021, so zapisali v društvu za preučevanje rib.

Društvo je decembra 2018 vložilo tožbo zoper okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice. Upravno sodišče je februarja 2019 razsodilo, da je tožba utemeljena, soglasje pa nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni postopek na Arso. Postopek, v katerem se presoja sprejemljivost projekta HE Mokrice za okolje in naravo, tako pri Arsu ponovno teče od lanske pomladi.

Arso je 18. junija letos pozval HESS k izjasnitvi v roku 30 dni. HESS je 13. julija zaprosil za podaljšanje roka za 90 dni, kar je Arso odobril. 15. oktobra pa je HESS znova zaprosil za podaljšanje, obakrat je pri tem navedel "nova dejstva in okoliščine" in da gre za "dokaj kompleksno zadevo, ki lahko pomembno vpliva na interese družbe HESS". Tokrat so zaprosili za podaljšanje roka za šest mesecev in Arso jim je znova ugodil.

"To, da HESS kot investitor potrebuje dodatnega pol leta domnevno zaradi kompleksnosti vsebine in da mu je Arso to odobril, je nenavadno - že zato, ker so zadnje mesece stalno, vključno z ministrom, napovedovali željo po čim prejšnjem dokončanju postopka. Zato je verjetneje, da gre zgolj za nov manever na točki, kjer je postalo jasno, da zakonita zelena luč za gradnjo ne bo možna," so poudarili v društvu.

Prav tako so spomnili, da je okoljski minister Andrej Vizjak, ki je pred nastopom funkcije v HESS vodil prav projekt pridobivanja dovoljenj za HE Mokrice, v preteklosti nevladne organizacije obtoževal zavlačevanja in podaljševanja postopkov. "S takimi argumenti je minister Vizjak spreminjal tudi zakonodajo v smer omejevanja nevladnih organizacij in oteževanja njihovega sodelovanja v postopkih umeščanja objektov v naravo, ki jo je sicer v delu že ustavilo ustavno sodišče," so navedli.

Podaljšanje postopka pri Arsu je nenazadnje po njihovi oceni nadaljevanje netransparentnosti države oziroma ministra Vizjaka pri celotnem projektu HE Mokrice. Ministrstvo je namreč 5. julija za ta projekt začelo postopek t.i. prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Gre za prvi tovrstni postopek pri nas, ki ga za izredne primere, ko ni alternativ posegu v naravo, predvideva evropska habitatna direktiva, so spomnili v društvu.

Sami sicer vztrajajo, da uničenje narave in varovanih habitatov, ki bi jih prinesla izgradnja HE Mokrice, nikakor ne odtehta proizvodnje manj kot enega odstotka elektrike, ki jo letno porabi Slovenija, in da alternativ Vizjakovo ministrstvo ni niti začelo preučevati. "Nerazumno je, da se postopek, ki presoja vpliv objekta na naravo in okolje, še ni končal pri Arsu in se celo podaljšuje za pol leta, hkrati pa na ministrstvu za okolje teče postopek prevlade, kjer je ravno omenjena presoja ključna," so kritični.

Ministrstvo za okolje je sicer 5. julija letos navedlo, da bo vlada v 60 dneh sprejela odločitev o postopku, kar pa se po vedenju društva še ni zgodilo, navaja STA.

