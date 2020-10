Zaradi okužbe v šolski kuhinji vrtec danes zaprt, jutri ga nameravajo znova odpreti

26.10.2020 | 10:30

Vrtec Čebelica pri šentrupertski osnovni šoli bo jutri za nujno varstvo znova odprl svoja vrata. (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Pri eni od zaposlenih v šolski kuhinji OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert so potrdili okužbo z novim koronaviruom. Kot je za naš časopis povedal ravnatelj Jože Tratar, so za to izvedeli včeraj. »Ena od kuharic je med vikendom opravila test, ki je bil pozitiven. Po posvetovanju z epidemiološko službo, poveljnikom civilne zaščite in glede na navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo se odločili, da bo vrtec, ker kuhinja ne deluje, danes zaprt. O tem smo obvestili vse starše, ki so izkazali potrebo po nujnem varstvu. Danes je bilo sicer predvideno varstvo za 15 otrok,« je pojasnil ravnatelj.

Okužena ni bila v tesnem stiku z ostalimi zaposlenimi v šolski kuhinji, saj vsi pazijo na primerno razdaljo, pri delu nosijo tudi zaščitne maske, še dodaja Tratar. Kuhinjo so že v petek temeljito očistili in razkužili, danes bodo to ponovili. Predvidevajo, da bo v naslednjih dneh normalno delovala, uvedli pa bodo dodatne ukrepe pri pripravi hrane in čiščenju. »Obroke bodo v celoti razdeljevale strokovne delavke vrtca, kuhinjsko osebje ne bo prihajalo v stik s strokovnimi delavkami vrtca ali z otroki,« so še zapisali v sporočilu za javnost. Vrtec bo jutri za nujno varstvo znova odprl svoja vrata.

Po besedah ravnatelja so imeli pred tem že eno okužbo v tajništvu šole.

R. N.